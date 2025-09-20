世界No.1パティシエ監修！【ファミマ】食べ逃したくない「新作スイーツ・パン」

昨年大好評を博した、パティシエ安食雄二シェフとのコラボレーションが今年も【ファミリーマート】に登場！ カフェタイムを彩るスイーツから、朝食や小腹満たしにぴったりのパンまで、全6種類がラインアップしています。今回はその中から注目の4種をご紹介。世界が認めた技と味わいを、この機会にぜひ堪能してみてください。

お店の味を再現！？「安食ロールケーキ」

安食シェフが営むお店の看板商品「安食ロール」のレシピを再現した「安食ロールケーキ」。風味を大切にした生地で、こだわりの生クリームをたっぷり巻いた一品で、「コンビニスイーツと思えないクオリティ」と@sujiemonさんも大絶賛。ご褒美やちょっとした差し入れにしたいスイーツです。

食感も香りもたまらない！「シナモン香るショコラクッキー」

シナモンショコラクッキーで濃厚なチョコを包んだ「シナモン香るショコラクッキー」。@pan.oyatsuさんによると、生地は「ざくっとやや硬め」で、チョコは「口溶けのある濃厚系」なのだそう。シナモン好きさんはぜひ試して！

甘さと塩味の絶妙バランス！「キャラメルバニラメロンパン」

キャンディングアーモンドを混ぜ合わせたビス生地のメロンパンで、バニラホイップと塩キャラメルソースをサンドした「キャラメルバニラメロンパン」。定番で素朴なメロンパンが一流に格上げ！「想像以上のクオリティにびっくり感激めっちゃうま」と、@pan.oyatsuさんも感激コメントを投稿しています。

おうちカフェが華やかに！「アールグレイクロワッサン（ショコラオレンジ）」

安食シェフが「今までにない」とコメントしたのが「アールグレイクロワッサン（ショコラオレンジ）」。茶葉を練り込んだクロワッサンで、アールグレイ風味のチョコクリームとオレンジジャムをサンド。軽くリベイクすれば香りもアップしそう。

気になる商品はありましたか？ 話題沸騰中なので早めGETがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N