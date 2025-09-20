渋谷すばる新アルバム「Su」横山裕がタイトルトラック参加決定 MVにも出演「特別な曲になりました」
【モデルプレス＝2025/09/20】歌手の渋谷すばるが11月5日にリリースするアルバム『Su』に収録されるタイトルトラック「Su」に、盟友・横山裕（SUPER EIGHT）がスペシャルゲストボーカリストとして参加することが決定した。
9月20日、神戸・ワールド記念ホールで行われた対バンイベント「横山裕×渋谷すばる」にて、同曲がアンコールで初披露された。渋谷と横山の力強いかけ合いが織りなす圧巻のパフォーマンスに、会場は驚きと熱狂に包まれた。
また、完全生産限定盤（FC盤）、初回生産限定盤に付属するBlu-rayに収録される「Su」のMUSIC VIDEOに、横山が出演していることも新たに明らかになった。「Su」のMUSIC VIDEOは、2人のレコーディング風景で構成されており、久しぶりの共演でも、息の合った掛け合いが自然に繰り広げられている。さらに、「Su」のレコーディング過程を追ったBEHIND THE SCENESも収録されている。（modelpress編集部）
今持ってるもの全て注ぎ込みました。
もう何もないです。
人、音楽、愛、思い、仲間、熱、
Su！Su！Su！
それぐらいしかないです。
渋谷すばる史上、最高傑作です。
楽しんで頂けたら幸せです。
そして、ライブ会場で待ってます！
今回、すばるの楽曲 「Su」に参加できたことがめちゃくちゃ嬉しかったです。
これぞ“渋谷すばる“。
めちゃくちゃかっこいいイカした楽曲です。
僕にとっても特別な曲になりました。
レコーディングはすばるに言われるがまま頑張りました。
この曲が世の中にどういう広がり方をしていくのか、僕自身も楽しみです。
皆さんぜひ聴いてください。
