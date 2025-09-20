本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、6-3で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、今季52号となる逆転の3ランを放つなど4打数1安打3打点だった。ネット上では、中継で映った微笑ましい光景に反響が広がっていた。

1-2で追いかける5回2死一、二塁。ジャイアンツの先発レイの外角高めの球を捉えた。逆方向へ伸びた打球は左翼席に着弾。打球速度100.2マイル（約161.2キロ）、飛距離370フィート（約112.7メートル）の一発でこの回に降板していたカーショーの負けを消し、ベンチでハグの祝福を受けた。

中継映像ではドジャースの投手陣が喜ぶブルペンの光景が映っていた。ベシア、ドレイヤー、クラインの3人が仲良くハイタッチ。ただ、ドレイヤーとクラインが手を合わせたことでベシアだけが空振り。思わずズッコケるような仕草を見せていた。

X上の日本人からは「ブルペンでハイファイブ失敗するベシアがかわいい」「大谷さんの偉大さを見てたはずなのに、観終わったらベシアの可愛さが脳に残るマジック」「大谷さんがホームラン打ったときのブルペン結構好き。特にベシア笑」「マウンドでは空振りを奪うのが上手いベシア、今日は自分が空振りを奪られてしまうw」との反応が上がり、思わず虜になっていた。

ドジャースは13年連続のポストシーズン進出が決定。ナ・リーグ西地区優勝マジックは「4」となった。



（THE ANSWER編集部）