小さかった子猫の1年後…。その成長っぷりが反響を呼んでいます。話題の投稿は7000件を超えるいいねを獲得し「とても愛情一杯に育てられたことでしょう」「育ったね！楽しい日々を送ってね」「でっかくなったぜ！！って顔www」といったコメントが集まっています。

【写真：小さかった子猫が成長して…１年後に『同じ場所』で撮影した結果】

TikTokアカウント「tomoko」に投稿されたのは、子猫のビフォーアフター。1年前、子猫だったあむちゃん。子猫特有のパヤパヤした毛と小さな体が可愛らしいです。そして、1年後のあむちゃんは、同じ場所に座っているのに違う猫かと思うくらい大きく成長していました。食いしん坊だというあむちゃんの1年の成長に納得です。飼い主さんも「ここまで大きくなるとは」とコメントしていました。

小さな子猫を保護

あむちゃんは、子猫のときに飼い主さんの娘さんが保護し、4年ぶりに猫を家族として迎えることになったのだそう。保護したあむちゃんを動物病院で診てもらうと、体重は350gしかなかったそうです。

あむちゃんがおうちに来て半年たつと、体が大きくなり、はしごを登ったり、かくれんぼをしたりと、できることが増えたそうです。あむちゃんが来て、おうちがにぎやかになったのだそう。

「食いしん坊」も魅力

食いしん坊だというあむちゃんは、飼い主さんたちのごはんも気になり、テーブルのお魚が食べたくて狙っているときがあったそうです。そんな食いしん坊な一面もまた、立派に大きく成長したあむちゃんの可愛らしい魅力の一つなのでしょう。

投稿には「幸せいっぱいな身体になってますね！これからもずーっと幸せにね！！」「立派に成長した姿に涙してます！ご家族みんなと幸せでいてね」「沢山愛情をもらって、感情がよく伝わるお顔してますね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「tomoko」では、あむちゃんの成長の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tomoko」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。