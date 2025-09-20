北海道は21日（日）にかけて雨と風が強まり、台風のような荒れ方をするところがありそうです。明け方にかけて線状降水帯が発生する恐れもあります。

・雨雲の予想

このあと低気圧の発達した雨雲が北海道にかかり、滝のような雨の降るところもありそうです。線状降水帯が発生すると、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がありますので警戒してください。

また前線の雲が南下します。西日本や東日本でも一時激しい雨の降るところがありそうです。

・予想雨量

21日夕方までの多いところで、北海道で200ミリ、東北で120ミリ、北陸で100ミリとなっています。

また風は北海道や東北で瞬間的に35メートルと非常に強い風が吹きそうです。大雨、暴風、高波に警戒を続けてください。

・予想最高気温

天気回復する西日本や東日本で、30度を超えるところが多くなりますが、湿度が低く、カラッとした暑さになるでしょう。

天気がぐずつく札幌は17度の予想です。風が強く吹きますので、この気温より更に低く感じられるでしょう。

北海道は昼間でも長袖が必要な肌寒さとなりそうです。