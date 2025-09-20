「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）

日本は１走小池祐貴（３０）＝住友電工＝、２走柳田大輝（２２）＝東洋大＝、３走桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、アンカー鵜沢飛羽（２２）＝ＪＡＬ＝で臨み、３８秒０７の２組３着で２大会連続の決勝進出を決めた。２１日の決勝では３大会ぶりのメダル獲得を狙う。

ただ、予選は波乱続きの展開となった。１組では今大会１００メートルで金、銀メダルを獲得したジャマイカが、アンカーの１００ｍ銀メダリスト・トンプソンがバトンを落とす痛恨のミスで失格となる衝撃の波乱があった。

その流れで迎えた２組目も大波乱の展開。ライバルとみられていたパリ五輪銀メダルの南アフリカが１走と２走でバトンがつながらず、パリ五輪銅メダルの英国も３走とアンカーでバトンがつながらずに散った。東京五輪金メダルのイタリアも２組６着で敗退となった。

ただ、レース後、大会は南アフリカについて救済の再レースを行うことを発表。イタリアとの接触があったという。

有力チームの敗退に、国立にもどよめきが起こった。