渋谷すばる、新アルバム『Su』タイトルトラックに横山裕が参加 MVでは息のあった掛け合いも披露
歌手の渋谷すばるが11月5日に発売する新アルバム『Su』に収録されるタイトルトラック「Su」に、盟友・横山裕がスペシャルゲストボーカリストとして参加することが決定した。
【写真】個性が爆発…！初回生産限定盤ジャケット写真
20日、神戸・ワールド記念ホールで行われた対バンイベント『横山裕×渋谷すばる』にて、同曲がアンコールで初披露された。渋谷と横山の力強い掛け合いが織りなす圧巻のパフォーマンスに、会場は驚きと熱狂に包まれた。
また、完全生産限定盤（FC盤）、初回生産限定盤に付属するBlu-rayに収録される「Su」のMUSIC VIDEOに、横山が出演していることも新たに明らかになった。
「Su」のMUSIC VIDEOは、2人のレコーディング風景で構成されており、久しぶりの共演でも、息の合った掛け合いが自然に繰り広げられている。さらに、「Su」のレコーディング過程を追ったBEHIND THE SCENESも収録されている。
11月よりスタートする『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』のFC一次先行も受付中だ。
