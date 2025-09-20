ONE N’ ONLY、メジャー1stアルバムリード曲「Gooey」10・20先行配信決定 口元を引っ張る仕草に注目
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY（通称：ワンエン）が、メジャー1stアルバム『AMAZONIA』（11月26日発売）のリード曲「Gooey」（読み：グーイ）を、10月20日に先行配信することを発表した。また、21日午前0時から、グループ公式TikTok・Instagram・YouTube shortにて同楽曲のショート尺音源の配信がスタートする。
【画像】オーラすごすぎ！鋭い視線でこちらを見つめるONE N’ ONLY
同楽曲は、サビで繰り返される「Gooey」の語感と音遊びがクセになる楽曲で、口元を引っ張る仕草を取り入れたキャッチーな振り付けに注目となっている。
また、同グループはきょう20日開催の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回る「LIVE TOUR 2025『LUMINA』」を開催する。ファイナルの11月29日、30日の神奈川・ぴあアリーナMMは自身最大規模のワンマンライブとなる。
【画像】オーラすごすぎ！鋭い視線でこちらを見つめるONE N’ ONLY
同楽曲は、サビで繰り返される「Gooey」の語感と音遊びがクセになる楽曲で、口元を引っ張る仕草を取り入れたキャッチーな振り付けに注目となっている。
また、同グループはきょう20日開催の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回る「LIVE TOUR 2025『LUMINA』」を開催する。ファイナルの11月29日、30日の神奈川・ぴあアリーナMMは自身最大規模のワンマンライブとなる。