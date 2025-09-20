“最恐”女子レスラーが「原点の地」大暴れ。ヘッドバッドに加えて相手を場外にぶん投げ、レベルの違いを見せつけた。

【映像】敵の悲鳴が響き渡る…美女レスラーが“無双”ぶん投げ技

注目を集めているのはWWEスーパースター、“最恐女王”ことリア・リプリーだ。リアはパンクロックなキャラクターで、メイクもビジュアル系に近い黒や紫をベースの“ゴスメイク”が特徴。パワーあふれるパフォーマンスで圧倒的な人気を博している。

そんなリアが日本時間9月17日に行われた「NXTホームカミング」に登場。リアはライラ・ヴァルキュリア、ステファニー・バッケルと組んで女性3人組ユニットのフェイタル・インフルエンスと6人タッグマッチで対戦した。

WWEにおいて“育成カテゴリ”とされるNXTは、かつてリアも活躍した“原点の地”だ。そんなNXTに凱旋したリアが、試合中盤に見せ場を作る。ファロン・ヘンリーに強烈なヘッドバッドをかまして場外に追い出すと、ジャズミン・ドゥークスからはビンタを食らったお返しに相手を十字架のようにして抱えあげて場外にぶん投げた。

この強烈な技の連発には会場も大熱狂。ファンから「リアが完全に無双してる」「オーラが段違いにずば抜けてる」「屈強すぎるな」「ちょっと危ないけどさすがの実力」といったコメントが集まった。

