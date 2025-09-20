丸山隆平＆休日課長が贈る“ベースの日”イベント、東京＆大阪で開催 RADWIMPS・武田祐介、スピッツ・田村明浩ら出演
SUPER EIGHTのメンバーで、グループではベースも担当する丸山隆平と、ゲスの極み乙女、ichikoro、礼賛などでベーシストとして活躍する休日課長がオーガナイズを務めるライブイベント『THE BASS DAY 10th Anniversary Groove-Method LIVE』が、11月10日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホール、11日に大阪・Zepp Nambaにて開催されることが発表された。
「ベースの日」は、11月11日を“4本の弦”に見立てて日本記念日協会に登録された記念日。今年で制定から10回目を迎えることを記念し、今回のアニバーサリーライブが企画された。オーガナイザーである丸山と休日課長を中心に、著名なベーシストやアーティストが集結し、この日限りの特別なセッションを繰り広げる。
東京公演には、武田祐介（RADWIMPS）、田村明浩（スピッツ）、TOKIEをゲストベーシストに迎え、佐々木亮介（a flood of circle）、Reiがゲストボーカルとして参加。大阪公演では、亀田誠治、TOKIE、やまもとひかるがベースを担当し、Reiが引き続きボーカルで登場する。各公演のバンドメンバーには、河村吉宏（ドラム）、真壁陽平（ギター）に加え、東京公演には清野雄翔（キーボード）、大阪公演には宗本康兵（キーボード）が参加する。
また、11月11日の大阪公演は、丸山と休日課長がレギュラーDJを務めるFM COCOLOの音楽番組『木下グループ Groove-Method』の番組イベントとして実施。27日放送回（DJ：丸山隆平）および10月4日放送回（DJ：休日課長）では、チケットの番組先行受付が行われる予定となっている。
チケット一般発売は両公演とも10月25日午前10時よりスタート。東京公演はスタンディング、大阪公演は1Fスタンディングおよび2F指定席の予定で、いずれもドリンク代が別途必要となる。
【東京公演】
THE BASS DAY 10th Anniversary Groove - Method LIVE - Tokyo
日程：11月10日（月）
会場：恵比寿ザ・ガーデンホール
出演：丸山隆平（ボーカル／ベース）、休日課長（ベース）
ゲストベーシスト：武田祐介（RADWIMPS）、田村明浩（スピッツ）、TOKIE
ゲストボーカル：佐々木亮介（a flood of circle）、Rei
バンドメンバー：河村吉宏（ドラム）、清野雄翔（キーボード）、真壁陽平（ギター）
【大阪公演】
THE BASS DAY 10th Anniversary Groove - Method LIVE - Osaka
日程：11月11日（火）
会場：Zepp Namba
出演：丸山隆平（ボーカル／ベース）、休日課長（ベース）
ゲストベーシスト：亀田誠治、TOKIE、やまもとひかる（ボーカル／ベース）
ゲストボーカル：Rei
バンドメンバー：河村吉宏（ドラム）、宗本康兵（キーボード）、真壁陽平（ギター）
