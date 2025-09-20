「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）

日本は１走小池祐貴（３０）＝住友電工＝、２走柳田大輝（２２）＝東洋大＝、３走桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、アンカー鵜沢飛羽（２２）＝ＪＡＬ＝で臨み、３８秒０７の２組３着で２大会連続の決勝進出を決めた。全体では５番目のタイム。２１日の決勝では３大会ぶりのメダル獲得を狙う。

１組では今大会１００メートルで金、銀メダルを獲得したジャマイカがバトンミスで失格となる波乱があった。その流れで迎えた２組目も大波乱の展開。ライバルとみられていた南アフリカが１走と２走でバトンがつながらず、英国も３走とアンカーでバトンがつながらなかった。

日本は３大会ぶりのメダルを狙い、注目されていた１走にベテラン小池を投入した日本。しっかりとバトンを繋げたが、ガーナ、オランダに次ぐ３着で最終決戦に駒を進めることになった。

個人の１００メートルでは予選敗退に終わった桐生は「１００のレースは１週間見ずに、あした終わって振り返りたい。着順でしっかり通ったので良かった。明日はバトンがもっと鋭くなって、もっといい位置で鵜沢君に渡したい」と決勝を見据えた。