◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３０節 Ｃ大阪１―１柏（２０日・ヨドコウ桜スタジアム）

前節終了時点で３位としていた柏は、Ｃ大阪戦に引き分けて２戦連続の勝ち点１となった。

この日も前半からポゼッションサッカーでペースを作る。すると２５分、相手の最終ラインから中盤につなぐパスをＭＦ中川敦瑛がカット。ペナルティーエリア内へ深く切り込んで横に流し、最後はＦＷ細谷真大が冷静に決めて先制に成功した。しかし、同４１分に失点。同点で前半を終えた。

後半は１７分、ＭＦ小泉佳穂が持ち上がって右足を振り抜く。見事ゴールネットを突き刺したが、オフサイドラインを超えていた味方が相手ＧＫの視界を遮ったとみなされて得点は取り消し。勝ち越し弾は幻となった。

時間がたつにつれて拮抗（きっこう）した流れになったが、後半アディショナルタイムには１対１の場面をＧＫ小島亨介が体ごと投げ出す気迫のビッグセーブ。追加点こそ奪えなかったが、最後まで体を張って戦い続けた。今季の先制した試合ではこれで１４戦負けなし（１１勝３分け）。まだまだ優勝争いに食らいついていく。