◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子４００メートルリレー予選が行われ、日本は２組に出場。１走から小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）のメンバーで臨み、３８秒０７で組３着、全体５位で大会最終日（２１日）の決勝に進出した。

男子４００メートルリレーの前に行われた男子１６００メートルリレーは予選で敗退。もし、４００メートルリレーも予選敗退した場合、日本開催の世界陸上の最終日に出場する日本人選手はゼロになるところだった。

大会初日（１３日）の最初の種目となった男子３５キロ競歩では勝木隼人（自衛隊体育学校）が銅メダルを獲得。同日夜の女子１万メートルでは広中璃梨佳（日本郵政グループ）が６位入賞。日本勢は幸先よくスタートした。

その後も、女子マラソン７位の小林香菜（大塚製薬）、男子３０００メートル障害８位の三浦龍司（スバル）、男子１１０メートル障害５位の村竹ラシッド（ＪＡＬ）、男子４００メートル６位の中島佑気ジョセフ（富士通）らが日本列島を沸かせた。

終了２日前の第８日（２０日）は女子２０キロ競歩で藤井菜々子（エディオン）が日本勢二つ目となる銅メダルを獲得した。

ＴＢＳ系の生中継に出演する大会スペシャルアンバサダーの俳優・織田裕二のコメント力などで大会は盛り上がっている。

男子４００メートルリレーは最終日の最終種目として午後９時２０分スタート。最後の最後まで東京世界陸上は熱い。