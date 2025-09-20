◇陸上 世界選手権東京大会 第8日 男子400メートルリレー予選（2025年9月20日 国立競技場）

男子400メートルリレー予選が行われ、日本は38秒07の2組3着で決勝進出を決めた。21日に行われる決勝では17年ロンドン大会の銅メダル、19年ドーハ大会の銅メダルに続く3度目の表彰台を狙う。

東京五輪決勝では痛恨のバトンミスで途中棄権。リベンジの舞台で、1走から小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（JAL）のオーダーで挑んだ。

国立の大歓声を背に、2組3着で決勝進出を決めたリレー侍。場内インタビューで1走・小池は「鳥肌が立ちました。凄い歓声で、まじでありがたいです」と笑顔。2走・柳田も「調子は良かったんですけど、多くの声援でもう一段階、二段階引き上げてくれた」と感謝の思いを口にした。

3走のスペシャリスト・桐生は「明日ゴールした瞬間、もっと歓声があがるように。もっと速くなって、明日しっかり走りたい」と抱負を述べ、アンカー・鵜沢は「メダル、見たい人ー?頑張ります！」と観客を盛り上げた。

五輪では08年北京で銀メダルを獲得し、16年リオデジャネイロでも銀メダルに輝いた同種目。世界選手権では17年ロンドン大会で銅メダル、19年ドーハ大会で銅メダルを獲得しており、3大会ぶりの表彰台を目指す。