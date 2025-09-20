東京女子プロレス２０日の大田区総合体育館大会で、渡辺未詩（２５）がプリンセス・オブ・プリンセス（ＰＯＰ）王者・瑞希（３０）に勝利し、第１６代王者に輝いた。

夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」を初制覇した渡辺は、８月２３日の後楽園大会で瑞希への挑戦を表明。今年１月４日後楽園大会での王座戦でベルトを奪われた因縁の相手と、約８か月半ぶりの雪辱戦となった。

グラウンドの攻防から抜け出した渡辺は、極楽固めからサーフボードストレッチで背中にダメージを与え、序盤から優位に試合を進めていく。しかし２０分過ぎ、瑞希のキューティースペシャル（変型ブロックバスターホールド）から伝家の宝刀・渦飴（変型クロスボディーアタック）を食らってしまい窮地に陥る。さらにはダイビングフットスタンプでも追撃され、絶体絶命だ。

それでも２発目のキューティースペシャルをティアドロップ（変型フラップジャック）で切り返して逆転に成功。ロープ際で強烈なレーザービーム（胸元へのオーバースローチョップ）をお見舞いすると、最後は旋回式ティアドロップをさく裂させて３カウントを奪った。

試合後にマイクを握った渡辺は、喜びの声を上げるとともに「みんなの、みんなの瑞希さん。本当にこんなに優しくて、周りが見れて、引っ張ることもできる完璧なプリンセスは他にいない。それぐらい憧れてるし、尊敬している人です。瑞希さんがより強く輝かせたこのベルトを、私ももっともっとキラキラにさせます」と前王者を称え、決意を新たにした。

するとそこに愛野ユキが登場し、挑戦を表明された。東京プリンセスカップを優勝し牴討離廛螢鵐札広瓩箸覆辰薪亙佞蓮崕も熱くする！ 秋のプリンセスになる！」とこれを了承。１０月１８日後楽園大会での初防衛戦が決定的となった。

最後は「もっとこの幸せな空間を広げたい。東京女子プロレスを世界一の夢の国に私がさせます」と堂々の宣言。「みんな東京女子プロレスのこと、好きかー？」と会場に問いかけ、観客とともに「大好きだ！」の大合唱で大会を締めくくった。