中国空軍航空開放イベントと航空ショーが開幕 吉林省長春市 2025年9月20日 20時33分 新華社通信 １９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊） 【新華社長春9月20日】中国吉林省長春市で19日、2025年中国空軍航空開放イベントと長春航空ショーが始まった。航空ショーでは、空軍の現役航空機と地上装備、退役した装備、100種類以上が一堂に展示される。23日まで。１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社配信／譚巳成）１９日、パラシュートによる降下を披露する中国空軍航空大学の「藍鷹」パラシュート隊。（長春＝新華社記者／許暢）１９日、編隊で飛ぶ空中給油機「運油−２０Ａ」と戦闘機「殲−１６」。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍航空大学の「紅鷹」飛行表演隊。（長春＝新華社記者／許暢）１９日、編隊で飛ぶ空中給油機「運油−２０Ａ」と戦闘機「殲−１６」。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、滑走路を走行する戦闘機「殲１６」。（長春＝新華社記者／唐成卓）１９日、展示飛行を披露する中国空軍航空大学の「紅鷹」飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍航空大学の「紅鷹」飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／張楠）１９日、輸送機「運−８」を見学する来場者。（長春＝新華社記者／許暢）１９日、編隊飛行を披露する爆撃機「轟６」２機。（長春＝新華社記者／張楠）１９日、パラシュートによる降下を披露する中国空軍航空大学の「藍鷹」パラシュート隊。（長春＝新華社記者／許暢）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、編隊飛行を披露する戦闘機「殲−２０」４機。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する戦闘機「殲−２０」。（長春＝新華社配信／譚巳成）１９日、展示飛行を披露する中国空軍航空大学の「紅鷹」飛行表演隊。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）１９日、展示飛行を披露する中国空軍航空大学の「紅鷹」飛行表演隊。（長春＝新華社記者／許暢）１９日、展示飛行を披露する中国空軍の八一飛行表演隊。（長春＝新華社記者／唐成卓）