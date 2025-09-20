『正反対な君と僕』追加キャストに島袋美由利＆加藤渉【コメントあり】
テレビアニメ『正反対な君と僕』（2026年1月放送開始）の追加キャストが発表された。東役は島袋美由利、平役は加藤渉が担当する。
『正反対な君と僕』は、周りの目を気にしてしまう元気女子・鈴木と、自分の意見をはっきり言える物静か男子・谷くんとのラブコメディー。周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みする片思いの鈴木の様子を描いたストーリーとなっている。
漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて2022年5月より連載がスタートし、2024年11月25日に最終回を迎えた。コミックスの累計発行部数は145万部を突破している。
■東役・島袋美由利コメント
東の声を担当させていただきます、島袋美由利です。やっっっと言えました！きっと同じクラスだったとしても、一切接点がなかったであろう東とご縁ができたことが、不思議でもあり、演じられる喜びで胸がいっぱいです。
これから東のことを大事にして、彼女の良き理解者になれるよう努めてまいります。スタッフのみなさん、そして平と一緒に、「正反対な君と僕」の世界観を大切に、丁寧に表現していけたらと思います。よろしくお願いいたします。
■平役・加藤渉コメント
読切の時から追っていて、連載の完結まで見届けられた大好きな作品に、平役で参加できてとても嬉しいです。平は、感じたことをいちいち脳内で言語化している人だと思います。そうやって自分が傷つかないように予防線を張ってもいるし、物事を余計にネガティブに捉えてしまっている気もします。
平について考え、演じる中で、もしかしたら自分のことを今よりも肯定できるかもしれない。そんな個人的な期待を込めつつ、収録スタジオに通学しております。今回のアニメ版が、原作のように誰かにとっての大切な一作になってくれたら嬉しいです。ご視聴よろしくお願い致します。
