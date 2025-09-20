「GMARCHの中で最も子どもを進学させたい大学」ランキング！ 2位「青山学院大学」、1位は？【2025年調査】
子どもの将来を考えたとき、どのような大学に進学してほしいと願うのでしょうか。学びの環境や将来性、ブランドイメージなど、大学選びにはさまざまな視点があるようです。
【6位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜8日の期間、全国10〜70代の男女289人を対象に、「GMARCH」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「GMARCHの中で最も子どもを進学させたい大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：青山学院大学／76票東京都渋谷区の青山キャンパスを中心に、都心に拠点を置く青山学院大学は、おしゃれで自由な校風で高い人気を誇ります。文学部・法学部・経済学部など幅広い学部を擁し、語学教育や国際交流プログラムも充実。海外留学やボランティア活動を支援する制度も整っており、学業とともに多様な経験を積める環境が整っています。
回答者からは「華やかなイメージがあり、学生生活を楽しむことができそうだから」（20代女性／愛知県）、「1番大学生活を謳歌できそうだと思うから」（20代女性／東京都）、「楽しくおしゃれな大学生活を過ごさせてあげられそうだから」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：明治大学／95票明治大学は1881年創立の長い歴史持つ大学。法学部・商学部・政治経済学部など幅広い学部を有し、難関資格や国家試験合格者を多数輩出してきました。就職支援やキャリア教育も充実しており、教育環境と学生生活のバランスが取れた学びの場として高く評価されています。
回答者からは「23区内に校舎があり、就職も有利そうだから」（50代男性／東京都）、「卒業後の進路が安定していそうなイメージがあるから」（40代男性／神奈川県）、「しっかり学べそうなイメージがある」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)