「セブンプレミアム」の新作スイーツの中から、甘酸っぱい味わいが魅力のベリー系3商品をフードライターがピックアップして、食リポします。※画像：筆者撮影

写真拡大 (全9枚)

SNSでも話題になることが多い、コンビニスイーツの数々。今回は「セブン-イレブン」で、発売されたばかりの商品も含む「ベリー系スイーツ」を3つピックアップして、実食リポートします。

かわいらしいビジュアルと、甘酸っぱいおいしさに癒やされること間違いなし。限定品もあるので、ぜひチェックしてみてください。


【画像】中の人に聞いた！2024年に売れた「セブンの人気スイーツ」

1. 「フローズンチョコいちご」267円


最初に紹介するのは、数量限定発売の「フローズンチョコいちご」267円（税込）です。冷凍加工したいちごを、ガーナ産カカオ豆使用のチョコレートでコーティングしていて、発売されたばかりにもかかわらず、SNSを中心に話題を集めています。

中には、50g分のフローズンいちごチョコが入っています。いちごの大きさによって個数はさまざまのようなのですが、量はどれも同じ50gなのでご安心を。

パリッとした食感の薄いチョコの下には、キレイな赤いフローズンいちごが隠れています。ジューシーないちごの甘酸っぱさと、上品な甘さのチョコのバランスが絶妙。

ちょっとアイス的なものを食べたいときにぴったりで、冷凍庫に常備したくなるスイーツです。

2. 「グミらぶ ラズベリー味」108円


続いて紹介するのは、「グミらぶ ラズベリー味」108円（税込）です。かわいらしいビジュアルと、108円のコスパが魅力の商品です。“グミらぶ”という名前もかわいいですよね。

中には、ラズベリー風味の甘酸っぱい2種類のハートのグミが入っています。薄いピンクのグミはふわっとやわらかく、濃いピンクのグミはぷにっとした程よい弾力で、2つの異なる食感を楽しめます。

小腹が空いたときのために、持ち歩きやすいサイズ感もうれしいポイント。

3. 「仁大好きな白くま」397円


最後に紹介するのは、数量限定発売の「仁大好きな白くま」397円（税込）。「セブン-イレブン」の店舗でしか買えない、新発売の白くまアイスです。

いちごソースが入った仁氷に、仁風アイス、いちごの果肉、仁風わらび餅がトッピングされています。

ひと口食べると、仁らしいスッキリしつつも、まろやかで濃厚な風味がひろがります。

程よいやわらかさのわらび餅と、シャリッとした食感の甘酸っぱいいちごが加わり、食べ進めるごとにいろいろな味が楽しめる一品。リッチな味わいのアイスミルクです。

いかがでしたか。今回は全て「セブン-イレブン」の新作商品です。数量限定品も多いので、気になるスイーツがありましたら、早めに店舗でチェックしてみてくださいね。

※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)