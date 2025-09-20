SNSでも話題！「まさにプレミアムなおいしさ…」【セブン】売り切れ必至の「ベリー系スイーツ」3選
SNSでも話題になることが多い、コンビニスイーツの数々。今回は「セブン-イレブン」で、発売されたばかりの商品も含む「ベリー系スイーツ」を3つピックアップして、実食リポートします。
かわいらしいビジュアルと、甘酸っぱいおいしさに癒やされること間違いなし。限定品もあるので、ぜひチェックしてみてください。
【画像】中の人に聞いた！2024年に売れた「セブンの人気スイーツ」
最初に紹介するのは、数量限定発売の「フローズンチョコいちご」267円（税込）です。冷凍加工したいちごを、ガーナ産カカオ豆使用のチョコレートでコーティングしていて、発売されたばかりにもかかわらず、SNSを中心に話題を集めています。
中には、50g分のフローズンいちごチョコが入っています。いちごの大きさによって個数はさまざまのようなのですが、量はどれも同じ50gなのでご安心を。
パリッとした食感の薄いチョコの下には、キレイな赤いフローズンいちごが隠れています。ジューシーないちごの甘酸っぱさと、上品な甘さのチョコのバランスが絶妙。
ちょっとアイス的なものを食べたいときにぴったりで、冷凍庫に常備したくなるスイーツです。
続いて紹介するのは、「グミらぶ ラズベリー味」108円（税込）です。かわいらしいビジュアルと、108円のコスパが魅力の商品です。“グミらぶ”という名前もかわいいですよね。
中には、ラズベリー風味の甘酸っぱい2種類のハートのグミが入っています。薄いピンクのグミはふわっとやわらかく、濃いピンクのグミはぷにっとした程よい弾力で、2つの異なる食感を楽しめます。
小腹が空いたときのために、持ち歩きやすいサイズ感もうれしいポイント。
最後に紹介するのは、数量限定発売の「杏仁大好きな白くま」397円（税込）。「セブン-イレブン」の店舗でしか買えない、新発売の白くまアイスです。
いちごソースが入った杏仁氷に、杏仁風アイス、いちごの果肉、杏仁風わらび餅がトッピングされています。
ひと口食べると、杏仁らしいスッキリしつつも、まろやかで濃厚な風味がひろがります。
程よいやわらかさのわらび餅と、シャリッとした食感の甘酸っぱいいちごが加わり、食べ進めるごとにいろいろな味が楽しめる一品。リッチな味わいのアイスミルクです。
いかがでしたか。今回は全て「セブン-イレブン」の新作商品です。数量限定品も多いので、気になるスイーツがありましたら、早めに店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
【画像】中の人に聞いた！2024年に売れた「セブンの人気スイーツ」
1. 「フローズンチョコいちご」267円
2. 「グミらぶ ラズベリー味」108円
3. 「杏仁大好きな白くま」397円
