オーディションでデビュー...43歳清楚系女優倏鯑けワンピ瓮轡腑奪箸貿視線「今ものすごくやる気出ました！！」反響続々
透け感ワンピにファン胸アツ
90年代にオーディション番組からアイドルとして活躍し、現在は数々のドラマに出演し人気を博している43歳女優の狷け感ワンピ畛僂肪輒椶集まった。
髪をひとつに束ね、白いニットワンピースにアクセサリーをプラスした洗練されたスタイルの最新ショットを公開したのは、元「YURIMARI」で活躍した女優の中村ゆり。デコルテラインの透け感が目をひくトップスを美しく着こなしている。
この投稿にファンは「YURIMARIも覚えてます」「40代で立派な女優さんになり、こんな美しい女性になられるとは」「ゆりさん清楚でめちゃくちゃ綺麗です…癒しの天使」「仕事行くの嫌だなぁと思ってたのですが、今ものすごくやる気出ました！！」「変わらぬ美しさですね」と歓喜の声があがった。 中村は、1996年にバラエティ番組「ASAYAN」(テレビ東京)のオーディション企画に合格し、伊澤真理と「YURIMARI」を結成し98年に歌手としてデビュー。99年に解散後は、女優として活動を開始し07年の映画「パッチギ!」などで頭角を現す。20年にはドラマ「今夜はコの字で」(BSテレ東)に初主演するなど、人気を集めている。