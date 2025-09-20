人気絶頂ジュニアの29年後の姿

90年代に人気を集めた元ジャニーズJr.で歌手の高橋直気(42)が近影を公開し、話題になっている。

「人生で初めての富士山に挑戦しました！思ってた通り本当にキツすぎた！何度も気持ちが折れかけたけど、無事に頂上まで行けて目標の御来光もお守りもミッション完了！」「一生に一度だけ！もう登山したくないと決めた登山でした」「よく頑張った俺！！」とインスタグラムにつづり、日焼け対策で目だけ出した完全防備の姿で念願だった富士登山の様子を投稿。

ファンは「目だけでもイケメン」「日焼け対策もバッチリだね」「頭痛も大丈夫だったかな？って色々心配だったけど無事で良かった」「本当にすごい ゆっくり身体休めてね」「普段から筋トレしてるから登れたんですね」とコメントが寄せられた。

またこれまでトレーニングの様子もたびたび公開しており、右腕と胸に大きなタトゥーが目を引く上半身裸のショットも披露。「色気、だだ漏れしてる」「10代だった直気くんが、、」と歓喜の声があがった。 高橋は、1995年ジャニーズ事務所(現・STARTO ENTERTAINMENT)に入所、嵐の櫻井翔やダンサーの米花剛史と同期にあたる。ドラマ「勝利の女神」(フジテレビ、96年)やバラエティ番組「愛LOVEジュニア」(テレビ東京、96〜98年)などに出演し人気が沸騰するも、96年に事務所を退所。その後はアーティストやモデルとっして活動している。