【暴風警報】秋田県・藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表 20日20:43時点
気象台は、午後8時43分に、暴風警報を藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。
沿岸では、20日夜遅くまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■能代市
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■由利本荘市
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■潟上市
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■にかほ市
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■藤里町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南東
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■八峰町
□暴風警報
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 23m/s
■五城目町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南東
最大風速 18m/s
■八郎潟町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南東
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南東
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
風向 南東
最大風速 18m/s