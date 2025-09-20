◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手が移籍１年目でキャリアハイを更新する４４セーブ目をマークし、チームのＣＳ進出決定に貢献した。

セーブ数は両リーグ単独トップ。昨季中日でマークした４３セーブを更新した。自身の記録を抜いてセ・リーグ外国人シーズン最多セーブも記録し「今までやってきたことが結果につながったんだなと思います。振り返ったら、いい時もありましたけど、やっぱり悪い時もあって。こういう記録にたどり着いたってことは、その悪い時からしっかり立ち直ってやってこられたんだなって。そう思います」と実感を込めた。

開幕から５５登板で防御率１・１８。現在、１４登板連続セーブ成功中で球団記録を更新し続けている。「ここまで大きなけがをせずやってきたのは（日頃の）ランニング、走っているっていうことの結果だと思っている。そこはシーズン終盤だろうと何だろうと自分のルーチンをしっかり続けていく必要がある」と普段の練習量と質に胸を張った。

新天地でセーブ失敗も経験し、今がある。「やっぱり気持ちの面で、自信が一番大事だと思った。いい時に持てていた自信というのを回復することを考えて」と復調の要因を語った。