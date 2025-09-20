メダルには遠かった…。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、男子１６００メートルリレー予選が行われ、日本は２分５９秒７４で２組６位。シーズンベストをマークするも、決勝進出を逃した。

大歓声を背にトラックを駆け抜けたが、世界の壁は厚かった。４００メートルで日本人として３４年ぶりに決勝に進み、６位入賞を果たした中島佑気ジョセフ（富士通）が１走を担い、粘りの走りを見せる。しかし、２走・佐藤風雅（ミズノ）が位置取りで遅れをとると、その後は苦しい展開。３走・吉津拓歩（ミキハウス）、４走・今泉堅貴（内田洋行ＡＣ）も順位を上げられなかった。

昨年夏のパリ五輪はアジア新記録で６位入賞。今大会はメダルを目指したものの、決勝の舞台に立つことすらできなかった。中島は「しっかり（自分で）リードをとりたかった。今は現実を受け止められない」と悔しさをにじませ、佐藤は「メダルって言葉はまだまだ使ってはいけない」と肩を落とした。

１組目では金メダル最有力候補の米国がまさかの予選敗退。日本にとっては大きなチャンスだったが、無念の結果となった。