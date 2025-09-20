◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子４００メートルリレー予選で日本（小池祐貴―柳田大輝―桐生祥秀―鵜沢飛羽）は３８秒０７、２組３着で２１日の決勝進出を決めた。五輪は０８年北京大会、１６年リオ大会で銀、世界陸上は１７年ロンドン大会、１９年ドーハ大会で銅メダルを獲得も、その後は表彰台から遠ざかる“リレー侍”。完全復活へ、まずは第一関門を突破した。

今季の男子４００メートルリレーは、メンバー候補が１１人。様々な強さを持った選手が集結する。日本記録は銅メダルだった１９年ドーハ世界陸上の決勝で出した３７秒４３。それよりも０秒１３速い３７秒３０を目標として全員で共有。昨年のパリ五輪優勝タイムは３７秒５０で、悲願の金メダルも見えるタイムだ。

軸となるのは７月の日本選手権（東京・国立競技場）を制した１００メートルの桐生と２００メートルの鵜沢。２人を３走と４走にある程度固定して、数パターンの走順をイメージ。今回は候補が多いため、キャプテンの桐生が「話し合おう。共有し合おう」と呼びかけてチームをまとめ、雰囲気も良好だ。

男女混合１６００メートルリレーの枠を使ってエントリーした柳田大輝（東洋大）、清水空跳（星稜高）ら若手への期待も十分。短距離の信岡沙希重コーチも「間違いなく戦力。層が厚い」と話していた。

前回の日本開催、０７年大阪世界陸上では当時の日本記録をマークしながら銅メダルに０秒１３差の５位で表彰台を逃した。近年では、２１年東京五輪決勝でバトンがつながらず、２２年オレゴン世界陸上は予選で失格、２３年ブダペスト世界陸上、昨年のパリ五輪は共に５位入賞と表彰台に届かない。

男子４００メートルリレー決勝は今大会の最終種目。桐生も「過去最高メンバー」と自信を見せる“リレー侍”が国立競技場で最高のフィナーレを飾る。