

BE:FIRST "空" Release Party

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの8枚目のシングル「空」のリリースを記念した配信番組「BE:FIRST "空" Release Party」が9月20日”空の日”に公開され、事前にBESTY（=BE:FIRSTのファンの呼称）から募集した様々な空の映像とともに「空」を歌唱した。

【動画】BE:FIRST "空" Release Party

9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされた「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。

作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

発売された8枚目のシングル「空」のMV盤には「空」Music Videoと「Secret Garden」のMusic Video、それぞれの撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が収録。LIVE盤には昨年2024年9月に茨城・国営ひたち海浜公園にて5年ぶりに開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のBE:FIRSTブロックを完全収録。BMSG MUSIC SHOP盤にはMV盤・Live盤に収録の映像に加え、MV本編からさらにストーリーを深掘りした約7分に及ぶ「空」の-Music Video Director's Cut-の収録。