＜大相撲九月場所＞◇七日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】前腕がおかしなことに…実際の様子

前頭二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）が関脇・霧島（音羽山）を寄り切りで破り4勝目。しかし伯桜鵬は、取組中に右腕を痛めたようで、苦悶の表情を浮かべる場面が。解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「めっちゃ痛いでしょうね…怖いですね」「小指が痙攣している」と心配し、ゲスト解説として登場した元競泳日本代表の萩野公介も「前腕がおかしなことになってる」と注目した。

立ち合い、いい角度で当たっていった伯桜鵬だったが、直後に霧島に右腕を極められてしまう。その後、なんとか体制を変えた伯桜鵬は前へと出ていき、寄り切って白星を上げた。伯桜鵬は4勝目、霧島は3敗目を喫した。

しかし取組直後に伯桜鵬は苦い表情を見せ、右腕を気にした。花田氏は即座に「大丈夫かな…？ 苦しかったと思いますよ。霧島に腕を極められているのは」と心配した。

その後、VTRが流れると、改めて花田氏は「極められたのは一瞬でしたけど、痛かったでしょうね。振られると腕は折れちゃいますから」とコメント。さらに伯桜鵬の右手の小指が伸びたりピクピクするようなサインも見られたが、この瞬間を見逃さなかった花田氏は「うわっ。わかります？ めっちゃ痛いと思いますよ。小指が動いて痙攣しているんですよ。怖いですね」と説明した。

さらに、力水を持ちながら苦しそうな表情を浮かべる伯桜鵬に対し荻野が「痛そう…。前腕がおかしなことになってませんか。こぶみたいになってる……」とコメントすると、花田氏は「関節を極められちゃっているんでね」と反応していた。

“小指”が動いたという小さなサインを見逃さなかった花田氏の解説を受け、相撲ファンは「ひー、痛そう」「めっちゃ怖い……」「よく見てるなお兄ちゃん」などの声を上げていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）