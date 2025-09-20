リバプールvsエバートン スタメン発表
[9.20 プレミアリーグ第5節](アンフィールド)
※20:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 39 アダム・アズヌー
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
監督
デイビッド・モイーズ
※20:30開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 37 ジェームズ・ガーナー
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
DF 2 ネイソン・パターソン
DF 23 シェイマス・コールマン
DF 39 アダム・アズヌー
MF 20 タイラー・ディブリング
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
監督
デイビッド・モイーズ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります