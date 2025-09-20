[9.20 プレミアリーグ第5節](アンフィールド)

※20:30開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 3 遠藤航

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 18 ジャック・グリーリッシュ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 37 ジェームズ・ガーナー

FW 9 ベト

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

DF 2 ネイソン・パターソン

DF 23 シェイマス・コールマン

DF 39 アダム・アズヌー

MF 20 タイラー・ディブリング

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 11 ティエルノ・バリー

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります