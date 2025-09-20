横浜FCがアダイウトンの衝撃ミドル弾で“裏天王山”制す! 最下位の新潟は11試合未勝利に
[9.20 J1第30節 横浜FC 1-0 新潟 ニッパツ]
J1第30節が20日に開催され、19位横浜FCはホームで20位アルビレックス新潟を1-0で下した。“裏天王山”を制し、4試合ぶりの白星。新潟は4連敗を喫し、11戦勝ちなし(1分10敗)となった。
勝ち点4差で迎えた残留争い直接対決。前半から互いにチャンスを生かせず、スコアレスドローも見えてきた中、試合を動かしたのは横浜FCの途中出場FWアダイウトンだった。
後半41分、左CK崩れからペナルティエリア手前右でMF山根永遠のパスを受けると、迷わず左足を一閃。規格外のシュートでニアを破り、会場を沸かせた。
これでアダイウトンは加入後6戦3発。横浜FCは相手の反撃を抑え、8月16日のJ1第26節・ヴィッセル神戸戦(○1-0)以来の勝利をつかんだ。
J1第30節が20日に開催され、19位横浜FCはホームで20位アルビレックス新潟を1-0で下した。“裏天王山”を制し、4試合ぶりの白星。新潟は4連敗を喫し、11戦勝ちなし(1分10敗)となった。
勝ち点4差で迎えた残留争い直接対決。前半から互いにチャンスを生かせず、スコアレスドローも見えてきた中、試合を動かしたのは横浜FCの途中出場FWアダイウトンだった。
これでアダイウトンは加入後6戦3発。横浜FCは相手の反撃を抑え、8月16日のJ1第26節・ヴィッセル神戸戦(○1-0)以来の勝利をつかんだ。
あまりにも規格外すぎる...— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 20, 2025
残留争いの直接対決で大きな一撃!
途中出場のアダイウトンが
勝ち点3を引き寄せるスーパーミドル
明治安田J1リーグ 第30節
横浜FC×新潟
#DAZN ライブ配信中 #Jリーグ #だったらDAZN #Jみようぜ pic.twitter.com/iB4tIHvyw5