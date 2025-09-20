『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ!!』DASH造船計画に最大のヤマ場！重さ500キロの舟、人力でひっくり返せるか

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月21日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、DASH島で新たな船を新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト「DASH造船計画」に最大のヤマ場が訪れる。はたして新たな船は完成に近づけるのか？

■プロジェクト267日目……重さ500キロの舟を180度ひっくり返せるか

DASH島の開拓以来、約10年活躍した手こぎの木造船を引退させ、新たな舟を自分たちでイチから手作りするプロジェクト『DASH造船計画』。目指すは、スピードと操作性に優れた沖縄伝統木造帆船サバニ。

100年以上受け継がれてきた沖縄伝統の知恵と技を駆使し、最初は真っすぐだった9mの巨大な板を少しずつ押し曲げて舟の形に。そこに二カ月かけて削った舟底パーツを、鉄製のクギを一切使うことなく、竹と木材だけでぴったりと取り付けた。

そしていよいよ、絶対に失敗できない最大のヤマ場に突入。これまで舟を逆さまの状態にして作業を進めてきたが、ここから先は内側部分を仕上げるため、重さ500キロの舟を180度ひっくり返す工程へ。使用するのは、手作りの人力巻き上げ装置。ひっくり返す際に万が一にも落ちてしまえば、舟は大破し、これまで267日の苦労が台無しに…。

重大任務を担う城島茂と森本慎太郎(SixTONES)は「今日が一番のピーク。失敗したらこれまでの日々が水の泡」と緊張感マックス。そんな二人のもとに、半年ぶりに草間リチャード敬太(Ａぇ! group)が合流。「帰ってきたくて…」と舟造り復帰に腕が鳴るリチャード。クレーン経験の長い城島の指示のもと、森本と一緒に人力装置で舟を持ち上げる…！しかし、あまりの重量にアクシデント発生…！果たして造船計画の行方は…？

■新たにDASH島海底探索計画始動！

DASH島島の海で発見した海底洞窟、その奥は一体どうなっているのか？まだ見ぬ景色や生物に出会うため、漂着物と島の資源を使って潜水装置を手作りし、夢の海底散歩へチャレンジする一同。さらにカナヅチだったリチャードの激変ぶりに「リチャがこんなに目覚めるとは…」と城島も口を驚く。様々なプロジェクトの全貌は明日の放送で確かめよう。

