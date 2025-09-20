＜親の介護は当然？＞夫は「無理だ」と返すだけ。「冷たい人」と責めた私に → 夫が語った『衝撃の事実』

「自分の親なのに、なぜ何もしないの？」

義両親の介護を巡り、夫への苛立ちが日に日に募っていく、筆者の友人・知恵さん（仮名）。

しかしある夜、夫が打ち明けた壮絶な過去を知り、知恵さんの心境は一変しました。

義両親の介護問題

知恵さん夫婦の決断に、義両親も「プロの方に任せた方が安心」と納得してくれました。

一概に「親だから」というだけでは計り知れない感情があること。その背景に目を向けることの大切さを、身をもって実感したのでした。

【体験者：50代・女性／会社員、回答時期 2024年12月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。