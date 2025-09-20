今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (9/16～9/19 発表分)
9月16日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4124> 大阪油化 東Ｓ 25/ 9 70 150 114.3 9/18
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ 25/10 33 70 112.1 9/16
<3083> スターシーズ 東Ｓ 26/ 2 180 320 77.8 9/18
<2134> 北浜ＣＰ 東Ｓ 26/ 3 342 495 44.7 9/16
<3633> ＧＭＯペパボ 東Ｓ 25/12 860 1193 38.7 9/16
<7034> プロレド 東Ｐ 25/10 2041 2741 34.3 9/16
<7719> 東京衡機 東Ｓ 26/ 2 131 172 31.3 9/17
<3565> アセンテック 東Ｓ 26/ 1 1730 2250 30.1 9/16
<7544> スリーエフ 東Ｓ 26/ 2 1100 1340 21.8 9/19
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 26/ 5 2000 2350 17.5 9/19
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ 26/ 1 1600 1750 9.4 9/16
<231A> クロスＥ 福Ｑ 25/ 9 517 563 8.9 9/16
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「福Ｑ」：福証Ｑボード
