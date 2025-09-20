　9月16日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4124> 大阪油化　　　東Ｓ　 25/ 9　　　 70　　　150　 114.3　 9/18
<6838> 多摩川ＨＤ　　東Ｓ　 25/10　　　 33　　　 70　 112.1　 9/16
<3083> スターシーズ　東Ｓ　 26/ 2　　　180　　　320　　77.8　 9/18
<2134> 北浜ＣＰ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　342　　　495　　44.7　 9/16
<3633> ＧＭＯペパボ　東Ｓ　 25/12　　　860　　 1193　　38.7　 9/16

<7034> プロレド　　　東Ｐ　 25/10　　 2041　　 2741　　34.3　 9/16
<7719> 東京衡機　　　東Ｓ　 26/ 2　　　131　　　172　　31.3　 9/17
<3565> アセンテック　東Ｓ　 26/ 1　　 1730　　 2250　　30.1　 9/16
<7544> スリーエフ　　東Ｓ　 26/ 2　　 1100　　 1340　　21.8　 9/19
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　 26/ 5　　 2000　　 2350　　17.5　 9/19

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　東Ｐ　 26/ 1　　 1600　　 1750　　 9.4　 9/16
<231A> クロスＥ　　　福Ｑ　 25/ 9　　　517　　　563　　 8.9　 9/16

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「福Ｑ」：福証Ｑボード

株探ニュース