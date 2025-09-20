この記事をまとめると ■2025年6月11日に通称「トラック新法」が施行された ■トラック新法では運送事業の許可更新制導入や労働者の適切な処遇の確保などを明文化 ■物流の2024年問題の解決へ向け大きく前進することに期待したい

物流の2024年問題解決へ国もようやく本腰!?

2025年6月11日、「改正貨物自動車運送事業法」と「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」、通称「トラック新法」が公布、施行された。このトラック新法については、以前も本サイト（「この運賃で運べない？ いくらでも他の業者はあるんだよ」の悪しき状況がついに解消されるか？ トラックドライバーの賃金アップに繋がる「トラック新法」の中身とは）でもリポートしたが、5月27日の衆議院本会議では全会一致、6月4日の参議院本会議では参議院でも投票総数234のうち賛成232という圧倒的な数での可決。与野党一致での圧倒的な賛成多数によるトラック新法成立となった（参議院で反対票を投じた2名は誰なのだろうか？）。

トラック新法の基幹となる法律「改正貨物自動車運送事業法」は

1）トラック運送事業の許可更新制の導入（5年ごと）

2）運送委託次数の制限（2次請けまで）

3）適正原価を下回る運賃・料金の制限

4）無許可事業者（白トラなど）への運送委託の禁止強化

5）労働者の適切な処遇の確保

の新たな5つのルールが柱となっている。以前のリポートではそのなかでもっとも重要な柱となる「（3）適正原価を下まわる運賃・料金の制限」をメインに解説したが、本稿ではほかの4つの柱となるルールについて探りたい。

１）トラック運送事業の許可更新性の導入（5年ごと）

今回の「トラック新法」以前に施行されていた「物流二法（貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法）」は、バブル真っ只なかの好景気の時代に物流業界の規制緩和のために作られた法律で、貨物自動車運送事業法（今回の改正前）は、トラック事業の規制を道路運送法から独立させ、運送業の免許制を許可制に切り替え、さらに路線トラックと区域トラック事業の免許区制を廃止した。貨物運送取扱事業法は運送取次事業を登録制、利用運送は許可制に変更。そして運賃も認可制から事前届出制に改めたものだった。

この規制緩和は、バブルの渦中で日本の血流である物流が、車両とドライバーの不足により滞っていた状態を乗り越えるためのもので、この物流二法により新たに登録された2万社の運送会社と70万人のトラックドライバーがその車両＆人手不足を解消させた。

そのころは好景気のため運賃もドライバーの報酬も高く、トラックドライバーはブルーカラーの花形、「稼げる職業」といわれていたが、施行直後の1991〜93年にバブルが崩壊。景気が低迷するとともに、一気に増えた運送会社による過当競争が始まり、それは運賃の値下げ競争にもなり、そのしわ寄せは賃金低下と労働時間の増加という形でドライバーに降りかかった。

また、一気に増えた運送会社の競争激化により、ドライバーの安全管理や労務環境、コンプライアンスが軽視されることとなった。それらの問題により現在のドライバーの高齢化・人手不足、ひいては物流の2024年問題が発生する結果となったわけだ。

このたびのトラック新法、改正貨物自動車運送事業法では、旧物流二法により自由化されていた運送事業に5年ごとの許可更新制を導入。更新時には法令遵守状況や安全管理体制、労働者の処遇改善など労務環境、財務の健全性などが審査され、基準を満たさない事業者は更新できず、事業の継続も難しくなるという。また、この許可更新制ではその事業者の運賃が「適正原価」を下まわっていないかもきっちりチェックされ、適正原価を支払わない荷主は是正指導の大正となるのだ。

労働者の処遇改善による人手不足解消が狙い

２）運送委託次数の制限（2次請けまで）

2024年問題では、荷主と運送事業者の多重下請け構造も問題となっていた。トラック新法ではこの多重下請けによる「中抜き」の現状にもメスを入れ、運送の委託は原則2次請けまでというルールが課せられることとなった。

国（国土交通省）は荷主と運送事業者に対し、再委託の実態や回数について報告を求めることができるようになり、その違反や不適切な委託があった業者は、行政指導・勧告・企業名の公表といったペナルティを受けることとなった。国はその適正な取引構造の確立させるため、実態把握を監視体制を強化させるという。

４）無許可事業者（白トラなど）への運送委託の禁止強化

トラック新法では、営業ナンバー、通称緑ナンバーを取得していない白ナンバーのトラック「白トラ」への運送委託の禁止も強化される。白トラは会社や個人が自分の荷物を運ぶために使うことが前提となっており、営利目的で他社の荷物を運ぶことは禁止されている。白トラ自体は違法ではないが、白トラで運輸業を営むのは違法行為になるのだ。

だが、ひとり親方で白ナンバーで運送業を営む違法ドライバーは多く、荷主も運賃の安さなどから業務を委託していた。その行為に対する罰則がこれまではなく、いわば無法状態となっていた。

トラック新法では、この白トラへの運送委託を罰則の対象とし、違反した荷主には国交省が是正命令・勧告・企業名の公表というペナルティを課すことができることとなった。荷主は取引先の運送業者が営業許可、緑ナンバーをもっているかを確認する責任が発生することとなった。新法の公布により、警察や国交省による白トラの取り締まりも活発になっているという話も、現場のトラックドライバーからよく聞くようになった。

５）労働者への適切な処遇の確保

トラック新法では、労働者への処遇改善、ドライバーの処遇確保が運送事業者の法的な義務となり、適正な給与体系や人事評価制度、教育訓練の整備が課せられることとなった。改正前もドライバーの賃金や労働時間の基準はあるにはあったが、待遇改善は努力義務にとどまっていた。

新法では労働者の処遇改善はトラック運送事業者だけでなく、利用運送（元請け）にも課せられることとなり、処遇改善の状況は許可更新時の審査項目に組み込まれ、改善が進まない事業者は許可更新が認められないことになるという。

荷主と運送事業者との関係や運賃、労働者の処遇など流通業界の改善へ向け大きく踏み込んだトラック新法、この法律の施行と行政と業界の体制強化により、物流の2024年問題の解決へ向け大きく前進することを期待したい。