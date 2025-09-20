「ぼろぼろバッグ」はもう卒業！【ZARA】持つだけで即シャレる！「スエードバッグ」

いつも使っているバッグがそろそろ買い替え時なら、カジュアルにもきれいめにもマッチする【ZARA（ザラ）】のバッグをチェックしてみて。トレンド感のあるスエード素材が上品で、秋冬コーデのアクセントになってくれるはず。

ニュアンス感のあるカラーが上品なシティバッグ

【ZARA】「ミニシティバッグ レザー」\17,990（税込）

スエード素材とシックなグレーが、上品なムードを演出。サイドにベルトが付いたきちんと感のあるデザインで、大人コーデにぴったりなバッグです。約17cm × 25cmというやや小さめのサイズですがマチが約13cmあり、見た目以上に収納力がありそう。サイドのベルトは長さを調節でき、荷物の量に合わせてアレンジ可能です。ショルダーストラップ付き。

コーデの差し色になるイエローのショルダーバッグ

【ZARA】「スエード編み込みバッグ」\25,990（税込）

編み込み風のエンボス加工が施された表情のあるボディが特徴。スエード素材が上品で、パッと目を引くイエローもコーデのアクセントに。あると便利なインナーポーチ付きも嬉しいポイント。カジュアルにもきれいめにもマッチしやすく、大人コーデの相棒になってくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M