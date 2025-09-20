「楽しいという気持ちが大きく」荒木飛羽、俳優として変化した意識 憧れの佐藤健への思いや写真集の裏話も
●写真集でこだわった「自分が好きな世界観」 10歳下の弟とのカットも
ドラマや映画でさまざまな話題作に出演し、近年は連続ドラマで主演を務めるなど順調にキャリアを積み上げている俳優の荒木飛羽。9月29日にはセカンド写真集『20』(ワニブックス刊)を発売する。28日に20歳の誕生日を迎え、20代に突入する荒木に、写真集の撮影エピソードや俳優としての思い、20代の挑戦などについて話を聞いた。
荒木飛羽 写真集『20』 撮影：MARCO ワニブックス刊
写真集『20』は、山梨県の河口湖周辺や都内で撮影。湖畔でボートを漕ぐ姿や窓辺でしずかにたたずむ姿、ギターを持ちベッドに寝そべるワイルドな姿など、さまざまな表情を披露している。中には自身のこだわりが詰め込まれたカットもあり、お気に入りの1枚に挙げる。
「ギターを持っているカットは、どうしても自分が好きな世界観を詰め込みたい、とわがままを言って、ギターを借りていただきました(笑)。『ヴィヴィアン・ウエストウッド』など好きなブランドのアイテムも借りていただいたり、アクセサリーも自前のものを使ったり。漫画の『NANA』のシンくん(岡崎真一)がすごく好きなので、シンくんみたいな世界観にしたいなという話をさせていただいたんです」
写真集では大人っぽさを感じさせるカットも多い。荒木は「特に意識はしていなかった」と笑いつつ、「でももう20歳なので、これまで雑誌のお仕事などで経験してきたことも少しずつ形にできたらなとは思っていました。ファースト写真集とは違った顔も見せられたらな、と」と語る。
もうひとつのお気に入りが、10歳下の弟と一緒に撮影したカット。スタッフから提案されたといい、荒木は「楽しかったです。弟がめっちゃ緊張していて、可愛かったです(笑)。意外と緊張するんだなって。写真集はまだ見ていないと思うけど、普段から『かっこいい』と言ってくれるので、もう見た後の反応が分かります」と笑う。
写真集のために行ったのはジムでの運動と、食事制限。撮影に向けて、鶏肉やブロッコリーを摂ることを心がけた。「食べることが大好き」で、家では普段から自炊しているという。
「家にあるもので作ることが多いです。卵焼きやオムライスが好きなので、卵は常に冷蔵庫に入れてあります。ただ、お肉を使うのがちょっと苦手で……手が汚れるのが苦手なんです。オムライスは鶏肉を使うけど、オムライスのためだったら頑張れます(笑)」
そんな荒木に写真集の手ごたえを聞くと、「自分がしたいことをさせていただいて、撮影もずっと楽しくて、こだわりやワイワイした感じがたくさん詰まっているので、ぜひみなさんにもそれが伝われば。楽しく見ていただけたらなと思います」と笑顔を見せる。
●佐藤健らからの影響で芽生えた意識「周りを見られる人でいたい」
現在19歳の荒木。近年はドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』(MBS)や『少年のアビス』(MBS系)で主演を務めるなど、活躍が続く。主演を担うようになり、心境に変化が訪れた。
「新しい役、新しい立ち位置が増えてきたので『もうちょっとこうしなきゃな』と考えることは増えてきましたね。現場では年下の子も多くなってきましたし。引っ張っていければいいなとは思っていますけど、自分が結構“ハチャメチャ”なので、引っ張れているかは分からないです(笑)」
過去にはドラマ『あなたの番です』(日本テレビ系)や映画『るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning』に出演。2022年には『少年のアビス』やNetflixシリーズ『First Love 初恋』に出演した。この時期を過ごしたことで、俳優としての意識が変わったという。
「反響をいただける役、やっていて楽しいなと思う役がバーッと増えた時期で。『少年のアビス』も好きな役、好きな原作でしたし、初主演だったので『(俳優を)やっていて良かった』と思いました。この時期に『楽しい』という気持ちが大きくなったんです。それまでは、仕事でも部活のような感じでいましたが、ちゃんと仕事として楽しい、と改めて思えました」
俳優として意識しているのは「周りを見られる人」でいることだと荒木。そう思うようになった背景には、憧れの先輩である佐藤健と過去に共演した際の出来事があった。
「(NHK連続テレビ小説の)『半分、青い。』に出演した小学校低学年の時に、現場についてきてくれた母が前室で立っていたんです。そうしたら、健さんが『座ってください』と声をかけてくださって、『やさしいな』と思いました。高杉真宙さんや片寄涼太さんなど、ほかの憧れている先輩方もみんな周りを見てすぐに動ける方たちばかりなので、自分もそうなれたら」
佐藤には「憧れすぎていて自分から話しかけられない」と苦笑いする荒木。ただ『First Love 初恋』で共演した際にはうれしい出来事も。「満島ひかりさん経由で、健さんが『(荒木が)演技が上手になったね』と言っていたと聞いて。それは本当にうれしかったですね」と笑顔で振り返る。
そんな荒木に、最後に20代で挑戦したいことを聞いてみると、「20歳になりたくないなという思いはありますが」と本音をのぞかせつつ、「自分らしくできたらいいな、と思っています。20歳だから変わろう、ということではなく、自然に変われていけたら。あとは、やっぱり新しいいろいろな役、作品に挑戦したいなと思っています」と語る。
「たとえば“バンドもの”の役とか。Netflixで配信されている、(バンドについて描いた)健さん主演の『グラスハート』が、ファンミーティングに行きたいくらい好きなんです(笑)。あとはサッカーなどスポーツ系の役も演じてみたい。やりたい役はたくさんあるし、演じられたらうれしいですね」
■荒木飛羽
2005年9月28日生まれ、茨城県出身。2014年に俳優デビューし、子役時代には数々の人気俳優の幼少期役を演じて話題に。主な出演作品は、NHK大河ドラマ『西郷どん』(NHK総合ほか)、『あなたの番です』(日本テレビ系)、映画『人魚の眠る家』、『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』(21)、Netflix『First Love 初恋』、ドラマ『ばらかもん』(フジテレビ系)、『スメルズ ライク グリーン スピリット』(MBSほか)、映画『あのコはだぁれ?』、ドラマ『おとなりコンプレックス』(フジテレビほか)など。9月28日にHMV&BOOKS SHIBUYAにて写真集『20』発売記念イベントを実施。
