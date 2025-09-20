◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子４００メートルリレー予選は、午後８時２５分から行われる。メンバーが発表され、２組８レーンの日本は１走から、小池祐貴―柳田大輝―桐生祥秀―鵜沢飛羽が名を連ねた。

７月の全国高校総体（広島）で１０秒００をマークし、代表入りした１６歳の清水空跳（そらと、石川・星稜高２年）は予選のメンバーには入らなかった。

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二は「あっ、柳田！」と叫ぶと「絶好調なんですよ、今シーズン。じゃあ、なんで（個人種目の）代表じゃないかって言うと、試合の時にちょっとミスちゃったりしてたんで。走らせたかった！ 柳田を」と期待を寄せた。

さらに「４走に鵜沢選手を入れてきましたね。はい、はい、はい。鵜沢選手、２００でいい走りしましたからね」と続けると「サニ（ブラウン）も１６歳の空跳くんもいるし、まだ使ってない選手、いっぱいいます。明日も使えます。使わせて下さいね。お願いします！」と予選後にまで期待を広げると「これだけそろってくると誰を出してもいいぐらい。こんな時代が来るなんて！ いや、本当、苦労しましたからね。僕が苦労したわけじゃないけど。監督は誰を出すのかって、かわいそうって言うか。お疲れ様です。空跳くんも出したいけど、東京だから、ここはミスできないって…」と話していた。

予選は２組１６チームで行われ、各組上位３チームと４位以下のチームでタイム上位２チームの計８チームが２１日午後９時２０分の決勝に進出する。