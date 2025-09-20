愛猫が使っていた道具を寄付するため保護猫活動家の家に行くと、衝撃的な光景が広がっていた…／全部救ってやる
『全部救ってやる』（常喜寝太郎/小学館）第2回【全4回】
【漫画】『全部救ってやる』を第1回から読む
「次にくるマンガ大賞 2025」Webマンガ部門第5位！
東京の人気ヘアサロンでスタイリストを目指していた星野スズは、競争に疲れて地元へ戻ることに。そこで出会ったのは、劣悪な環境で大量繁殖したネコを一匹残らず保護する動物保護活動家・久我だった。ひとり命と向き合い続ける彼の背中を見て、スズの中で何かが動き始める。汗にまみれ、動物にまみれ、日々奮闘する人々のドラマを描く『全部救ってやる』をお届けします！
©常喜寝太郎／小学館
