【洪水警報】石川県・金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表 20日20:27時点
気象台は、午後8時27分に、洪水警報を金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白山市、能美市、野々市市、川北町に発表しました。
石川県では、20日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□洪水警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
■七尾市
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■羽咋市
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
□大雨警報【発表】
・浸水
20日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
■能美市
□大雨警報【発表】
・浸水
20日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■野々市市
□大雨警報【発表】
・浸水
20日夜遅くにかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
■川北町
□大雨警報【発表】
・浸水
20日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
20日夜遅くにかけて警戒
■志賀町
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
20日夜遅くにかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒
■中能登町
□洪水警報
20日夜遅くにかけて警戒