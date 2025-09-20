TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後8時27分に、洪水警報を金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白山市、能美市、野々市市、川北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表 20日20:27時点

石川県では、20日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市

□洪水警報【発表】
　20日夜遅くにかけて警戒

■七尾市
□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■羽咋市
□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■白山市
□大雨警報【発表】
・浸水
　20日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　20日夜遅くにかけて警戒

■能美市
□大雨警報【発表】
・浸水
　20日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■野々市市
□大雨警報【発表】
・浸水
　20日夜遅くにかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　20日夜遅くにかけて警戒

■川北町
□大雨警報【発表】
・浸水
　20日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　20日夜遅くにかけて警戒

■志賀町
□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　20日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒

■中能登町
□洪水警報
　20日夜遅くにかけて警戒