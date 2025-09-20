気象台は、午後8時27分に、洪水警報を金沢市、白山市、野々市市、川北町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を白山市、能美市、野々市市、川北町に発表しました。

石川県では、20日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■金沢市



□洪水警報【発表】

20日夜遅くにかけて警戒



■七尾市

□洪水警報

20日夜遅くにかけて警戒



■羽咋市

□洪水警報

20日夜遅くにかけて警戒





■白山市□大雨警報【発表】・浸水20日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】20日夜遅くにかけて警戒■能美市□大雨警報【発表】・浸水20日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm■野々市市□大雨警報【発表】・浸水20日夜遅くにかけて警戒3時間最大雨量 60mm□洪水警報【発表】20日夜遅くにかけて警戒■川北町□大雨警報【発表】・浸水20日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】20日夜遅くにかけて警戒■志賀町□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■宝達志水町□大雨警報・土砂災害・浸水20日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■中能登町□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒