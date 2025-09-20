犬が『飼い主に寄りかかってくる』心理5選

犬は飼い主の隣にやってきて寄りかかってくることがあります。なぜ犬たちは飼い主に体を預けるように寄りかかるのでしょうか。ここでは、その心理を解説します。

1.愛情表現

大前提として、犬が飼い主に寄りかかる理由は愛情表現が含まれていることが多いです。「あなたのことが大好きです」「いつもありがとう」といった気持ちを持って、その表現方法の1つとして体を密着させています。

愛情表現に加えて、その時の状況に応じてさまざまな心理が隠れていますが、大前提として飼い主に愛情を抱いていることは覚えておきましょう。

2.信頼の証

愛情と似て非なる感情に、信頼があります。犬が飼い主に体を預けるように寄りかかる行動は、心の底から飼い主のことを信頼しているからできる行動です。

「この人になら体を預けても大丈夫」「この人は絶対に自分のことを攻撃しない」という確信があるからこそ、自分の体を密着させて寄りかかることができます。

3.甘えたい

犬が飼い主に寄りかかってくる時、「甘えたい」「かまってほしい」という心理が大きく影響していることが多いです。

飼い主がソファでリラックスしている様子を見て「今ならかまってもらえるかも」と考え、隣にやってきて寄りかかるようにおねだりしているのでしょう。ぜひスキンシップやマッサージでコミュニケーションをとってあげてくださいね。

4.安心感を求めている

安心して休みたいとき、あるいは何か不安なことがあるときは、飼い主に体を密着させて寄りかかることで安心感を得ようとする犬も多くいます。

犬にとって飼い主の多くは頼りになる存在です。そのため、「何かあっても守ってくれるはず」「この人のそばにいれば無防備に過ごしていても安心」と考え、体を寄りかからせているのでしょう。

5.要求したいことがある

要求したいことがあるときにも、甘えるように体を寄り掛からせておねだりしてくることがあります。

例えば「そろそろ散歩に連れて行って～」や「遊んで～」「今食べているそれ、少しちょうだい？」など、状況に応じてさまざまな"おねだり"をしてくることがあるでしょう。

しかし、毎回すべての要求に応じてしまうと、わがままがエスカレートする恐れがあります。ダメなことはダメ、と毅然とした態度でNOを伝えましょう。

愛犬に密着してもらうために飼い主ができること

日頃から愛犬に密着してもらえる飼い主になるためには、まず大前提として信頼してもらうことが重要です。

犬が体を預けるのは、相手を信頼しているからこそ。まずはお世話やスキンシップなど、日々の日課に真摯に取り組みながら、日常の中で絆を育んでいきましょう。

「この人は安心感があるな」「この人と一緒にいると楽しい！」とポジティブな気持ちを抱いてもらうことで絆が深まり、信頼関係が築かれていきます。こうした日々の積み重ねで、犬の方から寄りかかったり甘える仕草を見せてくれるようになるでしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が飼い主に寄りかかってくるときは、信頼や愛情の気持ちが根底にあることが多いです。その上で、甘えたい、〇〇してほしい、安心したいなどの心理が加わっているので、愛犬の気持ちを汲み取って応えてあげましょう。