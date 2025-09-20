9月19日、元モーニング娘。の譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】ナチュラルな魅力あふれるアップ2SHOTも公開

譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「例のお泊まり会」「#パジャマ」「#モー娘リーダー会議」「#ふくねちん」などのハッシュタグを交えて綴り、モーニング娘。’25の羽賀朱音と色違いのお揃いパジャマ姿で撮影した添い寝SHOTや、ナチュラルなアップ2SHOTなどを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「めっちゃ可愛い」「姉妹みたい」「おそろっち可愛い」「パジャマ！神！」などの反響が寄せられている。

なお、2人は9月14日〜15日に動画配信サービス「Huru」にて配信された、“モーニング娘。の未来を熱く語り合う史上最大のリーダー会議”をテーマとした番組『モーニング娘。の未来もWow Wow リーダー会議』で共演している。

モーニング娘。の9期メンバーとして加入し、史上最年少で9代目リーダーを務めたのち、2023年に惜しまれながらグループを卒業した譜久村。今年4月にはソロデビューを果たした。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより