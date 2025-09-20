「力のあるピッチャーが中にいるというのはちょっと嫌だよね」球界OBがDeNAのCS展望を語る　藤浪、竹田の起用法にも言及

剛腕藤浪の中継ぎ起用はあるか、注目される（C）産経新聞社

セ・リーグはし烈な2位争いが続いている。DeNAは9月20日の阪神戦（甲子園）に4ー1と快勝。先発のドラフト1位ルーキーの竹田祐が7回1失点と好投、4勝目をマークした。

またDeNAを1差で追う巨人も20日の広島戦（東京ドーム）に3−1と勝利。CS進出が正式に決定した。

セ・リーグ上位3球団は昨年と同じ顔ぶれとなる中、昨年は3位から下剋上で日本一に輝いたDeNAがいかに戦っていくか、球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月18日までに自身のYouTubeチャンネルに「【徹底分析】DeNA2位でCS進出の可能性は？藤浪＆竹田を中継ぎプラン!?『懸念する問題は…』どうなるDeNA!?高木豊が徹底分析します!【プロ野球ニュース】」と題した動画を更新。DeNAの今後の戦い方、CS展望について独自の考察を加えている。

すでに4年連続となるCS進出を決めたDeNAについて高木氏は打線に関しては左の長距離砲、筒香嘉智の存在が大きいとした。

8月30日の中日戦では7年ぶりに1試合3発を放ったことも大きく話題を集めた。牧秀悟、宮崎敏郎といった主軸を欠く中、力強いパフォーマンスを示している。

「やるところはここだというのはよくわかっている男だよね」「（チームの）支えになってくれている」と高木氏も筒香を高く評価した。

ほかにも外野手の蝦名達夫、またここにきてプロ2年目の度会隆輝も光る活躍を見せている。