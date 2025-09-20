「力のあるピッチャーが中にいるというのはちょっと嫌だよね」球界OBがDeNAのCS展望を語る 藤浪、竹田の起用法にも言及
剛腕藤浪の中継ぎ起用はあるか、注目される（C）産経新聞社
セ・リーグはし烈な2位争いが続いている。DeNAは9月20日の阪神戦（甲子園）に4ー1と快勝。先発のドラフト1位ルーキーの竹田祐が7回1失点と好投、4勝目をマークした。
【徹底分析】DeNA2位でCS進出の可能性は？藤浪&竹田を中継ぎプラン︎『懸念する問題は…』どうなるDeNA︎高木豊が徹底分析します！【プロ野球ニュース】
またDeNAを1差で追う巨人も20日の広島戦（東京ドーム）に3−1と勝利。CS進出が正式に決定した。
セ・リーグ上位3球団は昨年と同じ顔ぶれとなる中、昨年は3位から下剋上で日本一に輝いたDeNAがいかに戦っていくか、球界内からも考察の声が上がっている。
現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は9月18日までに自身のYouTubeチャンネルに「【徹底分析】DeNA2位でCS進出の可能性は？藤浪＆竹田を中継ぎプラン!?『懸念する問題は…』どうなるDeNA!?高木豊が徹底分析します!【プロ野球ニュース】」と題した動画を更新。DeNAの今後の戦い方、CS展望について独自の考察を加えている。
すでに4年連続となるCS進出を決めたDeNAについて高木氏は打線に関しては左の長距離砲、筒香嘉智の存在が大きいとした。
8月30日の中日戦では7年ぶりに1試合3発を放ったことも大きく話題を集めた。牧秀悟、宮崎敏郎といった主軸を欠く中、力強いパフォーマンスを示している。
「やるところはここだというのはよくわかっている男だよね」「（チームの）支えになってくれている」と高木氏も筒香を高く評価した。
ほかにも外野手の蝦名達夫、またここにきてプロ2年目の度会隆輝も光る活躍を見せている。
ほかにも捕手に目を転じれば、山本祐大、松尾汐恩といずれも「打てる捕手」として定評があるだけに、磐石の布陣とした。
その上で今後の戦いで鍵を握るとして目を向けたのは中継ぎ起用だった。
現在は伊勢大夢を守護神として起用する中で、中継ぎに関して、話題に上がっている藤浪晋太郎に関しては「ショートイニングで腕振らせるというのも、一つの手だなというのはあるよね」とコメント。
すでにチームでも「プランB」として、ファームの試合で救援登板を行うなど準備を進めているが、近年はメジャーでも取り組んでいたポジション。
「相手にとっても一つ力のあるピッチャーが中にいるというのは、ちょっと嫌といえば嫌だよね」と剛腕がリリーフに回ることで対戦球団にもプレッシャーを与えることが可能になるとした。
さらにもう1人、目を向けたのはルーキーの竹田だった。
「竹田も安定してきているし これがCSに入ったら中継ぎに入れると面白いかなと」ブルペンに厚みを増す存在にもなりうるとした。
その竹田は20日の阪神戦で7回に大山悠輔に一発を許したものの、6回まで2安打に抑えるなど、新たなキラーぶりも注目されている。
動画の中では終盤まで2位争いがもつれると見ながら、DeNAに関しては「毎年この時期になると強さを発揮するよね」と一定のバイオリズムがあるとした。
果たして本拠地開催がかかる2位フィニッシュはDeNA、巨人どちらの球団となるのか。最後まで熱い戦いを期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]