「こんなんありかよ」「理不尽ゴール」横浜FCアダイウトンの“スーパーすぎる”ミドル弾に脚光！ 残留争い直接対決で勝利に導く一発！
19位の横浜FCは9月20日、J１第30節で20位のアルビレックス新潟とホームで対戦し、１−０で勝利。試合を決めたのは、アダイウトンのゴラッソだった。
０−０で迎えた86分、右サイドで受けた途中出場のブラジル人FWは、中央に持ち出すと、ペナルティエリア手前右から左足を振り抜く。強烈なシュートがニアのゴールネットに突き刺さった。
チームを勝利に導いたアダイウトンのスーパーミドルに、SNS上ではファンから「スーパーすぎ」「理不尽ゴール」「うっわエグい」「上手すぎだろ」「やってることロベカルなのよ」「どこ行っても点取れるなぁ」「人間が蹴ったボールのスピードじゃなくて草」「こんなんありかよ」といった驚きと称賛の声が上がった。
このまま１点のリードを守り抜いた横浜FCが、残留を争う新潟との直接対決を制した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】規格外すぎるアダイウトンのスーパーミドル！
【動画】規格外すぎるアダイウトンのスーパーミドル！