◆陸上 世界選手権（20日、東京・国立競技場）

女子20キロ競歩が行われ、19年ドーハ大会で7位、22年オレゴン大会で6位で日本記録保持者の藤井菜々子（エディオン）＝福岡県那珂川市出身＝は1時間26分18秒の日本新記録で3位。競歩の日本勢女子では初のメダルを獲得する快挙を成し遂げた。

家族で現地観戦した藤井の母真由美さん（55）は「メダルに近い入賞はもしやとは思ったけど、銅メダルとは…」と驚きと興奮が入り交じっていた。

昨年のパリ五輪も現地で応援したが32位。互いにショックを受けながらも、五輪後の娘を「今までで一番競技と向き合っていた」と信じて見守り続けてきた。

相次ぐ故障などにも根負けしない性格は両親譲り。真由美さんは「娘が『手袋をはめて』とせがんでも、夫は自分でさせた。私も猫背を何度も正した」と振り返る。川越さんが亡くなった直後、菜々子は父孝樹さん（60）に電話で「切り替えて、とにかく頑張る」と前向きな言葉を伝えたという。

娘からメダルを手渡された母は「川越さんに良い報告ができればと思い、すごく頑張ったと思う。パリからの1年間は大変だったので、ゆっくり休んで」といたわった。（末継智章）