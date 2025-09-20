◆ソフトバンク4―5オリックス（20日、みずほペイペイドーム）

勝負の9連戦。入りとしては痛いが、引きずるような敗戦ではない。9回。近藤のこの日2発目となるソロ本塁打で1点差まで迫ったし、続く4番中村が四球を選んで一打同点、一発出れば逆転サヨナラ勝ちの状況まで粘った。

敗戦投手となったのは絶対的な信頼を寄せられる守護神杉山だったが、こちらも落胆するほどではないだろう。同点の9回に3番手で登板し、決勝点を含む2失点。3四死球に1安打1犠飛と投球内容には杉山自身不満を残しただろうが、セーブシチュエーションを失敗したわけではない。

チームの連勝が5で止まる敗戦を見届けた王球団会長も気持ちの切り替えを強調していた。「（最後は）惜しかったけど、仕方ないよ。（シーズンは）143試合もあるんだから、こういう試合もある。また明日だよ」。同点の8回無死満塁で無得点に終わった拙攻が響いたが「そういうこともあるよ」と意に介さずといった様子だった。

敗戦から約30分後、2位の日本ハムがロッテ相手にサヨナラ勝ち。優勝マジックを「7」から減らせなかった。それでも焦る必要はない。21日の先発は今季12勝の主戦有原だ。チームのオリックス戦連勝が「8」で止まったとはいえ、有原は今季同カードで4戦4勝。通算でも28勝11敗とカード別最多勝利を誇る。この日の9回に打線が見せた粘りを力に、得意の猛牛狩りといきたい。（石田泰隆）