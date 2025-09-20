陸上の世界選手権東京大会は２０日、男女２０キロ競歩が東京・国立競技場周辺の周回コースで行われ、女子で藤井菜々子（エディオン）が自身の持つ日本記録を１５秒更新する１時間２６分１８秒の日本新で銅メダルを獲得した。

男子は世界選手権初出場の吉川絢斗（サンベルクス）が１時間１９分４６秒で７位入賞。世界記録保持者の山西利和（愛知製鋼）は終盤に３つ目の警告を受けてペナルティーゾーンで待機したことが響いて２８位だった。リオデジャネイロ五輪男子５０キロ銅メダリストの荒井広宙(ひろおき)さんが解説する。

吉川絢斗はさらに上を狙える

藤井のメダル獲得は、パリ五輪で警告を３回受けてペナルティーゾーンに入り、課題を突きつけられたところが起点になった。足運びが少し低くなり、中盤までは海外の強豪選手と負けず劣らずの動きをしていた。

１０年前からメダルを量産する男子と比べ、日本の女子は選手層が薄い。それでも、２０１５年北京大会以降は岡田久美子が１人で踏ん張り、藤井へつないだことが今回のメダルに結びついた。岡田の功績は本当に大きい。

山西は２月の日本選手権で世界新記録を樹立したが、歩型には危うさがあった。パリ五輪出場を逃した頃と比べればまとまってきたが、自国開催の重圧や大声援が力みにつながり、動きにズレが生じたのかもしれない。

一方、吉川は終始冷静で、歩型も安定していた。最初から先頭集団で勝負しても、同じぐらいの順位は取れたと思う。初出場で守りに入る部分はあっただろうが、もっと上を狙えると感じた。（リオデジャネイロ五輪５０キロ競歩銅メダリスト）