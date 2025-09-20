◆陸上 世界選手権（20日、東京・国立競技場）

20日に行われた陸上の世界選手権東京大会の女子20キロ競歩で、藤井菜々子（エディオン）＝福岡県那珂川市出身＝が競歩の女子日本勢では五輪、世界選手権を通じて初のメダルとなる銅メダルを獲得した。開幕前に死去した恩師への感謝の思いが栄光に続く歩みへの支えとなった。

両腕を思い切り天へ伸ばし、歴史的なゴールにたどり着いた。一度は集団から遅れかけても食らいつき、今大会日本勢2個目のメダルを手にした。「今大会は本気でメダルを狙った。思い描いたレースができて大感激」と感慨深げだった。

涙がにじむ瞳の先には、レース中も苦しい時に視線をやった左肩の喪章があった。「絶対に見守ってくれている」。所属先のエディオンの元監督で鹿児島県出身の川越学さんが8月に63歳で急逝。今大会に向けてもサポートを受け、ともに合宿していた中での悲報だった。

「本当に急なことで、私もたくさん後悔をし苦しい思いがあった」。ゴール前でいつも笑顔で出迎えてくれた恩師。悲しみに暮れる中で心に浮かんだ。「私が落ち込むより元気に歩いている姿を喜ぶと周囲の方にも言ってもらい、自分もそう思った」

2021年から指導を受け「コーチですがお父さんみたいな存在。そばにいて本当に安心するんです。私が焦ると、いつも『大丈夫だから、大丈夫だから』と」。レース前は常に川越さんの声で冷静さを取り戻し挑んでいたが大一番ではかなわなかった。

それでも長距離界で多くの選手を育てた名伯楽の思いを引き継ぐ者として自身を奮い立たせた。「本当に心細く難しかった」中で日本新記録。「川越さんの思いを背負って歩く」。大恩に報いたまな弟子は、これからも力強く歩み続ける。（山田孝人）