【n.SSign】マンネ・HUIWONのスマホを大公開♡ こだわりの“トレンド感ある撮り方”にも注目
n.SSignの連載企画がスタート！第3回目は、n.SSignのマンネ・HUIWON（ヒウォン）が登場♡ 普段はなかなか見ることができないメンバーのスマホをのぞき見するこの企画。5つのチェックリストと季節のQ&Aを通して、n.SSignの“今”の素顔に迫ります。
5つのチェックリストで読み解く、等身大のHUIWON
HUIWONのスマホの中身を大公開！
お気に入りの写真や、こだわりのロック画面・ホーム画面、さらにKAZUTAからの「お題バトンリレー」の写真まで、普段のSNSでは見られないプライベートショットやこだわりの撮り方は必見！
5つのチェックリストでHUIWONの等身大の魅力をお届けします♡
Check! 最近のお気に入りの1枚
「僕が赤ちゃんのときに、お母さんが撮影した写真です。いたずらっ子のような僕の姿が好きなんです」
Check! 今設定しているロック画面とホーム画面
ロック画面
「ロック画面は、僕が好きな小説が映画化されて、その映画の主人公の方たちの写真です。映画を見てとても感銘を受けたので、この写真にしています」
ホーム画面
「ホーム画面は、何年もこのように何もない設定にしています。さっぱりした状態が好きなんです」
Check! 今使っているスマホケース
「僕はスパイダーマンがすごく好きです。身につけていると自信がつくし、かっこよくて好きですㅎㅎ」
【お題バトンリレー】KAZUTAからHUIWONに質問！
ここからは、第2回に登場したKAZUTAが、“n.SSignのマンネ”であるHUIWONのスマホの中身について気になることを答えてもらいました。
Check! 最近の若い子たちの間で流行っている撮り方で撮った写真を見せて！ by KAZUTA
「最近は広角が流行っているので、広角で面白く写真を撮るといいですよ！」
Check! KAZUTAに関する写真をください！ by KAZUTA
「『Love Potion』の活動のときの写真ですが、広角を使って可愛く撮れたので気に入っていますㅎㅎ」
HUIWONの“今”に迫るQ&A＋最新セルフィーも公開♡
HUIWONの等身大トークをお届け！
2周年ファンミーティングでの心温まる思い出から、秋の理想のデートプランまでHUIWONの“今の気持ち”に迫ります。
Question 「n.SSign 2nd ANNIVERSARY FANMEETING ’2&SSign’ in JAPAN」で最も印象に残っている瞬間は？
「なんと言っても、手紙を読んだときだと思います。
僕たちの本心がよく伝わるように願う気持ちで一生懸命書いたんです。
どうか、COSMOに僕たちの気持ちが伝わったらいいなと思っています」
Question 秋にCOSMOとデートをするならどこでなにをしたい？
More! HUIWONの最新セルフィーをお届け♡
【お題バトンリレー】HUIWON→次のメンバーはLAURENCE！
HUIWONから次回出演するLAURENCEに「こんな写真を見せてほしい」とお題を出してもらいました。
“なんでこれ撮ったんだろう？”という謎の写真！
次回は、LAURENCEの誕生日スペシャル会！特別企画もあるのでお楽しみに♡
次回の更新は、10月20日（月）20:00！
Ray WEB編集部 大竹萌寧