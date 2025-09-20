「もう時間がない」妹が涙で語った“最後のお願い”に、兄は絶句した【ママリ】

進行するがんと闘う妹が「最後のお願い」として伝えたのは…？

主人公の苗は夫と穏やかな日々を過ごしていたアラフィフの女性です。ある日、なかなか引かない腰の痛みを心配し、夫の勧めもあり病院を受診します。腰の痛みは「尿管結石」からでは？と言われ、当初は尿管結石の治療をしていましたが、その後も腰痛は治まらず、苗は再度検査を受けることに。その結果、卵巣に腫瘍があることが分かり、卵巣がんと診断されます。





自分に残された日々が長くないことを悟り、「自分がいなくなった後の世界」について思いを馳せる苗さん。自分がいなくなっても、その世界で生きていく夫のことを思い、兄に「夫をサポートして」と頼む苗さんはとても優しい人ですね。



自分自身が苗さんの立場だったら誰にどんな言葉を残すのか、自分の大切な人が苗さんの立場だったら自分自身は何ができるのか…苗さんとお兄さんのやり取りを見ているとそんなことを考えてしまいます。普段は「当たり前の日常」を気にすることはないかもしれませんが、時には生きていることのありがたさにしみじみ感謝する時間を持つのも大切なのではないでしょうか。

