東京Ｖ　今季最多４ゴールで５戦ぶり勝利…福田湧矢の加入後初得点が決勝点

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）

東京Ｖがホームで岡山と対戦し、４―２で勝利した。

リーグ戦はここ４戦未勝利で４戦連続無得点が続く。Ｊ１残留へ重要な一戦に向けた先発が発表され、ケガで離脱していたＤＦ林尚輝が４月２０日以来の先発復帰。また２７年からの加入が内定し、特別指定選手で登録されている日大のＦＷ平尾勇人が初先発した。

立ち上がりに待望のゴールが生まれた。前半７分。右サイドからＦＷ平尾がクロス気味のシュートを放ち、相手ＧＫにはじかれたものの左ＣＫを獲得。このセットプレーでＭＦ森田のボールをＦＷ染野が頭で完璧に合わせて先制点を奪った。

チームにとってリーグ５戦ぶりのゴール、染野にとって５月６日の横浜ＦＣ戦（２〇０）以来、今季３点目となった。

前半２０分頃にＶＡＲ機材チェックで数分間中断したが無事に再開。その後も東京Ｖは切り替えの速さ、球際の強さで主導権を握る。しかし、前半３７分にエリア内で岡山のＦＷ江坂に決定的なシュートを許す。ここはＧＫマテウスがセーブしたが、直後のセットプレーで江坂に頭で合わせられて同点に追いつかれた。

さらに前半アディショナルタイム（ＡＴ）３分には岡山のＦＷ一美に鮮やかなミドルシュートを決められて逆転を許した。

それでも東京Ｖは直後のプレーでＭＦ森田の左からのクロスをＦＷ平尾が滑り込みながら右足で合わせて殊勲のプロ初得点。チームにとって５月６日の横浜ＦＣ戦以来の複数得点が生まれ、前半は２―２で折り返した。

後半開始から岡山がＦＷルカオを投入。立ち上がりは助っ人のパワーを生かした岡山が主導権を握る。

それでも東京Ｖは粘り強い守備で対応。すると同２４分に相手のＤＦラインを抜け出したＦＷ染野の右クロスを後半開始から出場したＦＷ福田が左足で押し込み、加入後初ゴールで勝ち越しに成功。今季最多の３ゴールとなった。

さらに同４３分にはカウンターからゴール前まで上がっていたＤＦ谷口がエリア内で一人かわして右足シュートを押し込み、４点目。このまま４―２で押し切り、リーグ５戦ぶりの勝利でＪ１残留へ大きな白星を挙げた。