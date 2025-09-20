日産「大型“車中泊専用”バン」に反響多数！ 斬新「堂々マスク」×広大「寝床」に「これで旅してみたい」の声も！ リビング付き「インタースターe」ドイツ公開に寄せられた“熱視線”とは

キングサイズの巨大ベッド搭載に驚く声も

日産のドイツ法人は、ドイツ・デュッセルドルフで2025年8月29日から9月7日まで開催されたキャンピングカーイベント「CARAVAN SALON DUSSELDORF 2025（キャラバンサロン デュッセルドルフ2025）」に、キャンピングカーを出展しました。

日本では見られないメーカー公認のキャンパー仕様に対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

日産の「大型“車中泊”バン」がスゴい！

キャラバンサロン デュッセルドルフ2025には、大型商用バン「インタースター」と「インタースターe」の荷室空間に「リビング」などのモジュールを組み込んだキャンピングカー仕様が出展されました。

コンバージョンパートナーであるEifelland（アイフェルランド）が架装した本格的なものです。

車内は、スラットフレームとマットレスを備えたビルトインベッドによる約1.9m×1.6mのクイーンサイズ級の大型就寝スペースを備えるほか、コンプレッサー式冷蔵庫、ガスコンロ、シンクを備えた簡易キッチンも装備します。

約2.6立方メートルの収納スペースを備え最大積載量は900kgとなっており、サーフボードやカヤックなどアウトドアレジャー向けの大きな荷物の積載が可能です。

なお車両重量は、欧州の通常免許で運転可能な3.5トンに抑えられています。

ベースとなったインタースターシリーズは、2024年2月に欧州で世界初公開されました。

アライアンスを組むルノー「マスター」をもとに開発され、欧州市場に展開する日産商用車のなかでももっとも大きな4トン車クラスを狙うモデルで、複数のボディタイプを用意します。

もっとも小さな「L2H2」クラスで、全長5680mm×全幅2466m×全高2503mm、ホイールベース3385mmです。

外観は、フロントに日産の最新フロントデザイン「デジタル Vモーション」を採用。大型トラックを思わせる堂々としたデザインが斬新な印象です。

内装は、ドライバーを囲むようにレイアウトされたインパネデザインとし、大型の液晶メーターやセンターディスプレイ、空調操作パネルが機能的に配され、実用性の高さと先進性を兼ね備えます。

また先進運転支援機能の前方緊急ブレーキ、居眠り警告、タイヤ空気圧監視システムは全車に標準装備されます。

積載性能については、先代モデルに対しサイドドアを40mm拡大し、荷室スペースは100mm長くなりました。

出力特性などが異なる3タイプの2リッターディーゼルターボエンジンを搭載し、6速MTもしくは9速ATと組み合わされます。

さらに、EV（電気自動車）バージョンのインタースターeもラインナップ。バッテリーは87kWh版に加え、2025年7月にはエントリーモデルとして、最大460km（WLTPモード）の航続距離を実現する40kWh版も追加されました。

そんな欧州専用の大型バンをベースにしたキャンピングカーに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「これなら我慢しないで寝られる！」「キングサイズ（のベッド）はスゴい！」「こんな大きなキャンピングカーで車中泊旅がしてみたいな」「憧れる」などの声です。

また「欧州ではメーカー自ら積極的にキャンピングカーを紹介していて羨ましい」「キャンピングカーの存在が定着した文化のひとつなのがわかる」など、欧州におけるキャンピングカーの歴史の長さや、日本との文化の違いに対して羨むようなコメントも見られました。